Haiti'de ​​7,2 büyüklüğünde deprem: Bir çok bina çöktü

Karayip ülkesi Haiti'de ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin şiddetini 7,2 rihter olarak bildirdiği bir deprem meydana geldi.

Cumartesi sabahı erken saatlerde gerçekleşen depremin merkez üssü, 50.000'den fazla nüfusa sahip Saint-Louis-du-Sud'un 12 km kuzeydoğusundaydı.

Depremin ardından ölümler ve çok sayıda yaralının varlığı bildirilirken henüz ortalıkta kesin bir sayı bulunmuyor.

Haiti'de, yakındaki Jeremie kasabasından kısmen çökmüş binaları ve moloz dolu sokakları gösteren görüntülerle ciddi hasar bildirildi.

Jeremie'den gelen video, evler harabe halindeyken sokakları dolduran kalın toz bulutlarını gösterdi.

Sosyal medyada paylaşım yapan bazı kişiler, depremi Jamaika'dan bile hissettiklerini bildirdi ve ABD Tsunami Uyarı Merkezleri kısa bir süre sonra bir tsunami tehdidi yayınladı.

Haiti'de 2010'da meydana gelen deprem büyük bir insani krize yol açmıştı. Şimdi meydana gelen depremden daha ufak olan 2010 depreminde 316,000 kişi yaşamını yitirmişti.