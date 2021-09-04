Haiti'de yarım milyondan fazla çocuk kolera ve sıtma riski altında

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Perşembe günü yaptığı açıklamada, deprem sonrasında en az 540 bin çocuğun kolera, sıtma ve ishalli hastalıklar gibi su kaynaklı hastalıklara yakalanma riski altında olduğunu bildirdi.

UNICEF, "Yarım milyondan fazla çocuğun barınma, içme suyu ve hijyen tesislerine erişiminin olmadığı güneybatı Haiti'deki şiddetli koşullar, akut solunum yolu enfeksiyonları, ishalli hastalıklar, kolera ve sıtma tehdidini hızla artırıyor." dedi.

Haiti'de 7.2 büyüklüğünde depremin ardından uyarıda bulunan UNICEF, "Deprem sonrasında, en çok etkilenen üç bölümdeki insanların yaklaşık yüzde 60'ının güvenli suya erişimi yok" derken, Haiti'de 2019'dan beri kolera bildirilmemesine rağmen, şimdi "gerçek bir tehdit" haline geldiğini altını çizdi.

Ayrıca UNICEF, depremden önce de depremden en çok etkilenen üç bölümdeki sağlık tesislerinin yalnızca yarısından fazlasının temel su hizmetlerine erişiminin olduğunu hatırlattı. Dolayısıyla doğal afet, binlerce çocuğun hayatını tehlikeye atan zaten hali hazırda var olan bir krizi daha da kötüleştirdi.