Haiti'de ölü sayısı 300'ü aşarken artçı depremler devam ediyor

Haiti'de 5,8 büyüklüğündeki yeni bir deprem, Cumartesi günü ada ülkesinin güney yarımadasında hasara yol açan ve en az 304 kişinin ölümüne neden olan 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından en güçlü artçı şok oldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), yeni sarsıntının Pazar sabahı Haiti'nin en batısındaki Grand'Anse bölümündeki Jeremie şehrinin yaklaşık 31 km kuzeyinde meydana geldiğini bildirdi. USGS, depremin derinliğini 12 km olarak belirledi.

Yeni can kayıpların son depremden sonra gelebileceğinden endişelenilirken artçı sarsıntı, Karayip ulusundaki evleri yerle bir eden 7,2 büyüklüğündeki feci bir depremin sadece bir gün sonra geldi.

Cumartesi günü meydana gelen depremde en az 304 kişi hayatını kaybetti ve 1.800'den fazla kişi yaralandı. Kurtarma ekipleri molozların arasında hayatta kalanları aramaya devam ederken ölü sayısının daha da yükselmesinden korkuluyor.

Haiti'de dün gerçekleşen depremin hemen ardından alana Kübalı sağlık ekipleri ulaşıp yaraları sarma çalışmalarına başlamışlardı.