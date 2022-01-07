Haiti'de iki gazeteci yakılarak öldürüldü

Haiti Güvenlik Güçleri’nden bir kaynak, başkent Port-au-Prince’de görevli iki gazetecinin, bir çete tarafından yakılarak öldürüldüğünü açıkladı.

Haiti Güvenlik Güçleri’ne bağlı bir kaynak tarafından yapılan açıklamada, Petion-Ville mahallesinde gerçekleşen olayın nedeniyle ilgili bilgi verilmezken, üçüncü bir gazetecinin çetenin elinden kaçtığı da aktarıldı.

Haitili medya kuruluşu Radyo Ecoute FM olayla ilgili yaptığı açıklamada, Wesley Amady isimli çalışanlarının bölgedeki güvenlik eksikliklerini belgelediği esnada öldürüldüğünü doğruladı. (İHA)