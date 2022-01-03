Haiti Başbakanı Henry’e suikast girişimi: 1 ölü

VTV televizyonunun haberinde, “Gonaives şehrinin kilisesinde çıkan silahlı çatışmada, en az 1 kişi hayatını kaybetti ve birkaç kişi yaralandı. Haiti Başbakanı zarar görmedi” ifadesine yer verildi.

Saldırı, ulusal bağımsızlığın 218. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen tören sırasında meydana geldi.

Yerel medyanın aktardığına göre, daha önce Gonaives’te faaliyet gösteren silahlı çete, Başbakan’a şehre gelmeme yönünde uyarıda bulunmuştu.

Suikast girişiminin ardından, bağımsızlık kutlamalarıyla ilgili planlanan diğer etkinlikler iptal edildi.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.