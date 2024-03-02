Haiti'de çete krizi: Başbakan tehdit edildi, çatışmalar yükseldi

Haiti'de "Barbekü" lakaplı çete lideri Jimmy Cherizier, Başbakan ve Cumhurbaşkanı Vekili Ariel Henry'yi devirmeye çalışmayı sürdüreceğini açıkladı.

Eski bir polis memuru olan Cherizier, olası tehlikelerden kaçınmak için ailelerden çocuklarını okula göndermemesini istedi.

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in bazı bölgelerinde silah sesleri duyuldu. Çatışmaların yaşandığı bölgelerde yaşayanlar evlerini terk ederken, şehrin sokaklarında ateşe verilmiş otobüsler ve barikatlar olduğu görüldü.

2022'de ülkenin en büyük petrol terminalini bloke eden bir grup çeteye liderlik eden Cherizier, Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesinde yer alıyor.

Başbakan Henry'nin ofisinden ülkede yaşanan olaylara ilişkin yapılan açıklamada "silahlı haydutlar tarafından gerçekleştirilen şiddet ve terör eylemleri karşısında dehşet içinde olunduğu" ifade edildi. Başbakanlık, hükümetin çatışmayı çözmek için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

Ülkedeki şiddet olayları, Henry'nin bu hafta Kenya'ya yaptığı ziyaret sırasında artış göstermişti. İki ülke, bunun öncesinde bir güvenlik anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşmanın Kenya'nın Haiti'deki çete şiddetine karşı Birleşmiş Milletler'in (BM) onayladığı bir misyon yürütmek üzere 1000 polis memuru gönderme planına yerel mahkemenin yaptığı itirazları karşılaması umuluyordu.

Cumhurbaşkanı Jovenel Moïse 7 Temmuz 2021'de evinde uğradığı saldırı sonucu ölmüş, 5 Temmuz 2021'de Başbakanlık görevine atanan Ariel Henry, Cumhurbaşkanlığı yetkilerini devralmıştı.