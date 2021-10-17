Haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 2-8 Ekim verilerine göre, 100 bin kişide haftalık Covid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de 48,95 oldu.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı 2-8 Ekim tarihleri arasında görülen haftalık vaka yoğunluğu haritasınba açıkladı.

Buna göre, bu tarihler aralığında 100 bin kişide haftalık Covid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de 48,95 oldu.

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