Sağlık Bakanlığı 2-8 Ekim tarihleri arasında görülen haftalık vaka yoğunluğu haritasınba açıkladı.
Buna göre, bu tarihler aralığında 100 bin kişide haftalık Covid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de 48,95 oldu.
Neslihan Eroğlu, Mert Yamaç
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 2-8 Ekim verilerine göre, 100 bin kişide haftalık Covid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de 48,95 oldu.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı 2-8 Ekim tarihleri arasında görülen haftalık vaka yoğunluğu haritasınba açıkladı.
Buna göre, bu tarihler aralığında 100 bin kişide haftalık Covid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de 48,95 oldu.