Almanya'nın bir eyaletinde tüm işletmelere 'aşısız müşteriyi reddetme hakkı' verildi

Almanya'da Hessen Eyalet Bakan-Başkanı Volker Bouffier Cuma günü Alman dergisi BILD'e verdiği demeçte, eyalet içerisinde işletmelere, aşısızlara hizmet sağlamayı reddetme hakkı tanıdıklarını duyurdu.

Böylelikle süpermarketlere, aşısızların yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın alma hakkını reddetme izni verildi. Yeni politikaya göre, mağazalar, yalnızca aşılanmış (geimpft) ve Covid-19 geçirmiş kişilere (genesen) girişe izin vermek anlamına gelen '2G kuralı'nı ya da daha gevşek olan negatif test vermiş olanların dahil olduğu (getestet) '3G kuralı'nı mı uygulayacakları şansı tanınıyor.

Almanya'nın Hessen eyaleti, işletmelerin temel ihtiyaç maddelerine dahil aşısızların erişiminin engellenmesine izin veren ilk eyalet oldu. Bakan-Başkan Volker Bouffier, yeni kuralın geniş çapta uygulanmamasını umduğunu söyledi ve “Bu seçeneğin yalnızca bazı günlerde kullanılmasını ve günlük ihtiyaçları karşılayan işletmelerin bunu kullanmamasını bekliyoruz” diye ekledi.

Yeni 2G seçeneğine ek olarak, aşısız kalan hastane personelinin haftada iki kez Covid-19 için test edilmesi gerekiyor ve öğrencilerin sınıfta otururken maske takmaları gerekiyor.

En az sekiz diğer Alman eyaleti barlar, restoranlar, spor salonları, sinemalar ve genelevler gibi belirli işletmeler için 2G seçeneğini uygulamaya sokarken Hessen, marketlerde ve diğer perakende mağazalarında 2G kuralını uygulamaya koyan ilk eyalet oldu.

Öte yandan İtalya aşısızların çalışması için paralı test zorunluluğu getirirken Fransa da kafelerde yemek yemesini yasaklayan yöntemlere başvurdu.