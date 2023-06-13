Hafize Gaye Erkan, Marsh McLennan'daki görevinden istifa etti

Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan, merkezi New York'ta bulunan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kurulundaki görevinden ayrıldı.

Bloomberg HT'nin haberine göre Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Edward Hanway, Erkan'ın istifasına ilişkin yaptığı açıklamada "Marsh McLennan'daki hizmetleri ve yönetim kurulundaki deneyimi ile kurumumuza katkı sağlayan Erkan'a teşekkürlerimizi sunuyor, yeni görevinde kendisine başarılar diliyoruz" dedi.

Geçen hafta cumhurbaşkanı kararıyla TCMB Başkanı olarak atanan Erkan, 2022'de Fortune 500'de yer alan Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna girmişti.