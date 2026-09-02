Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu: ‘‘Dua et babam uyuyor, yoksa hepinizi vururdu’ diye tehdit etti’

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında Bodrum’da yaşadığı lüks sitenin yönetimi tarafından yapılan suç duyurusunun ayrıntıları ortaya çıkıyor.

Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi’nin Müdürü Ertuğrul Kara şikayetinde Erkan’ın kendisine “Dua et babam uyuyor, yoksa silahını çekip hepinizi vururdu, seni içeri attıracağım” dediğini söyledi.

Erkan hakkında şikayette bulunan bir başka isimse Swissotel Resort Bodrum Beach Otel Genel Müdürü İlker Ali Şen oldu. Şen ifadesinde “Gaye Erkan personelime, ‘Ben Maliye Bakanı olacağım, İçişleri Bakanı olacağım, sizi attırırım, sürdürürüm’ şeklinde sözler söyleyerek tehdit etmektedir” dedi.

Ekonomim'den Sadi Özdemir'in haberine göre Swissotel Resort Bodrum Beach Otel Genel Müdürü İlker Ali Şen ifadesinde şunları söyledi:

Şikâyet dilekçemin ekinde personelimden bana gelen şikâyet dilekçeleri vardır, çalışan personelime ‘Ben Maliye Bakanı olacağım, İçişleri Bakanı olacağım, sizi attırırım, sürdürürüm’ şeklinde sözler söyleyerek tehdit etmektedir… Ayrıca otele ait misafirlere ait kedi, köpek gibi hayvanlarına karışıyor, Özel güvenlik personelimize sürekli kendi güvenliğiymiş gibi davranarak onlara emir talimat vermeye çalışıyor.”

Turgut Reis Mahallesinde bulunan Swissotel Resort Bodrum Beach Otel'de Genel Müdür olarak çalışmaktayım. Otelimizin bulunduğu kampüs içerisinde aynı zamanda 72 tane villanın bulunduğu site vardır. Sitenin 1 no’lu villasında oturan Erol Erkan ve kızı Hafize Gaye Erkan isimli şahıslar, site sakinleri ile personeline ve otel misafirlerine yönelik sözlü ve fiziksel müdahalede bulunarak taciz etmektedir, bu şahıslar müşterilerimize, çalışan personelimize hakaret ve tehdit içeren sözler söyleyerek otelimize zarar vermektedir.

Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi'nde 3 yıldır Site Müdürü olarak çalışan Ertuğrul Kara da savcılık ifadesinde özetle şu iddiaları dile getirdi:

Erol Erkan ve Hafize Gaye Erkan sitenin ortak alanına ait olan geçiş yolu, sahil yolu, iskeleler ve bahçe kısımları vs. alanlara kamera yerleştirmiştir. Bu kameralar bildiğim kadarıyla yüz tanıma ve fotoğraf çekme özelliğine sahiptir…

Ayrıca site yönetiminin bilgisi ve rızası dışında ‘özel mülktür, izinsiz girilmez’ şeklinde yazılı tabelalar sitenin ortak alanına muhtelif yerlere yapıştırmışlardır. Ben bu tabelaları yönetimin ortak kararı ile sökmeye çalıştım ancak Erol Erkan ve Hafize Gaye Erkan beni ittirdiler. Ben buna ilişkin darp raporu almadım. Fakat kamera kayıtlarında bu olay görülecektir…

Site çalışan görevli personellere sadece özel kendilerine hizmet etmesini istemektedirler. Site görevlilerine bu yönde baskı ve mobing uygulamaktadırlar…

Hafize Gaye Erkan ile sitenin ortak alanı kullanımı ve personelin kendi özel işlerinde kullanılması konusunu 18/08/2026 günü kendisi ile konuştum. Fakat kendisi bana ‘dua et babam uyuyor, yoksa silahını çekip hepinizi vururdu, seni içeri attıracağım’ diyerek beni tehdit etti. Bu esnada ofisteydik. İkimiz dışında kimse yoktu."