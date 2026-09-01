Eski Merkez Bankası Başkanı Erkan’a ihtar: Emekçilere hakaret ve komşulara kamera tacizi iddiası

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı ve halihazırda Kanada merkezli Fairfax Financial Holdings’de üst düzey yönetici olan Hafize Gaye Erkan, Bodrum Turgutreis’teki lüks tatil sitesinde komşuları ve site çalışanlarıyla yaşadığı gerilimle gündemde.

Ekonomim.com.tr'den Sadi Özdemir'in aktardığı detaylara göre, Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi yönetimi, 28 Ağustos 2026 tarihinde Erkan’a noter aracılığıyla bir ihtarname göndererek, ihlallerin sürmesi halinde Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 25. maddesi kapsamında villanın mülkiyet devri için dava açılacağını bildirdi.

Krizin fitilini oğluna yaptığı doğum günü partisi ateşledi

1,3 milyon euroya satın alınan 1 numaralı villadaki krizin başlangıcı, Erkan’ın oğlu Aslan Selim için iki yıl önce düzenlenen doğum günü partisine uzanıyor.

Tüm site sakinlerinin ortak kullanımındaki sahil şeridine büyük bir platform kurdurarak günlerce süren, şatafatlı bir organizasyon düzenlemesi komşuların ilk büyük tepkisini çekti.

Ortak alanların izin alınmaksızın ve site yönetimine bildirilmeksizin kişiselleştirilmesiyle başlayan süreç, zamanla çok daha sistematik bir ihlal zincirine dönüştüğü iddia edildi.

Yedi çalışanın dosyası savcıda

Olayın en dikkat çekici boyutu site emekçilerine yönelik muamele oldu. İhtarnamede yer alan iddialara göre, Erkan ve ailesi kış aylarında site yönetiminin izni olmaksızın bahçıvan ve temizlik personelini kendi şahsi işlerinde çalıştırdı.

Otel mutfağındaki çalışanlardan menü dışı özel yemekler talep edildiği, bu talepler geciktiğinde ise çalışanlara hakaret edilip ses kayıtları üzerinden tehditler savrulduğu öne sürülüyor.

Kendisine ayrıcalık tanınmadığında çalışanların işten çıkarılması yönünde baskı yaptığı iddia edilen Erkan hakkında, yedi site personelinin hakaret, tehdit ve şiddet suçlamalarıyla savcılığa başvurduğu ortaya çıktı.

Öte yandan ihtarnamede Erkan ailesinin, site kullanımına açık elektrikli araçları şahsi araç gibi kullandığı, ortak yürüyüş yolundaki ağaçlara "özel mülktür girilmez" tabelaları astığı ve villasına kurulan güvenlik kameralarıyla komşularının özel yaşam alanlarını 24 saat kayıt altına aldığı belirtiliyor.

Erkan’dan Valiliğe ziyaret

Şu anda Kanada’da küresel bir finans şirketini yöneten Erkan, Patronların Dünyası’nda yer alan habere göre son olarak 18 Haziran 2026’da Muğla Valiliği'ni ziyaret ederek bölgenin turizm ve ekonomik gelişimi üzerine değerlendirmelerde bulunmuştu. Görüşmede Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı da vardı.

Muğla Valiliği’nin internet sitesinde de paylaşılan ziyarette, Hafize Gaye Erkan’ın bölgenin ekonomik gelişimi ve turizm yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştığı belirtilmişti.

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