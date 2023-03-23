Hadımköy'de molozların altında kalan inşaat işçisi yaşamını yitirdi

İstanbul Hadımköy'de meydana gelen olaya göre, 7 katlı inşaatın 4'üncü katında temizlik yapan R.Ö, el arabasına doldurduğu molozları inşaattan aşağıya döktü.

DHA'nın haberine göre, R.Ö'nün döktüğü molozlar, o sırada inşaatın arsa kısmında çalışan iş arkadaşı Gültekin Işık'ın kafasına isabet etti. Kafasına düşen beton ve moloz yığınları ile ağır yaralanan 45 yaşındaki Gültekin Işık'ın yardımına arkadaşları koştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Gültekin Işık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Gültekin Işık'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaydan sonra panikle kaçan R.Ö. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.