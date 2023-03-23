Diyarbakır'da özel okul öğretmenlerinin mücadelesi kazanımla sonuçlandı

Birlik Sendikası, Diyarbakır Özel Başarı Fen ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin mücadele ederek haklarını kazandığını duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Diyarbakır Özel Başarı Fen ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri baskılara boyun eğmedi, mücadele etti ve kazandı. Üyelerimizi kutluyoruz. Öğretmenlerin mesajı var.

Aylardır asgari ücretin altında ücret alıyorduk. Ocak ayı itibariyle ise önceki asgari ücretin altında ücret verilmeye başlandı. Okul yönetimi ile defalarca görüşme yapmamıza rağmen ücretlerimizde bir düzelme olmadı. Aksine bu hakkı talep ettiğimiz için mobbinge maruz kaldık.

Sendikamız ile birlikte hak arayışımızı hayata geçirdik. Mücadele ettik, yılmadık. Ocak ve Şubat aylarının ücretleri okul yönetimi tarafından asgari ücret düzeyinde ödendi. Yaşasın hak alma mücadelemiz. Yaşasın Birlik Sendikası."