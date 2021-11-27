Hacettepe'de öğrenciler yemekten zehirlendi

Ankara Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü yemekhanesinde yemek yiyen öğrenciler dün akşam saatlerinde karın ağrısı ve ishal şikayetiyle rahatsızlandı.

Öğrenciler birkaç saat sonra zehirlenme belirtileri göstermeye başlayınca yönetime şikayetlerini bildirdi.

Öğrencilerin bir kısmı sabah saatlerinde de zehirlenme belirtileri bildirmeye devam ederken bazı öğrenciler hastaneye gitti.

Hacettepe Üniversitesi’nde yüz yüze eğitimin başlangıcından beri kötü yemekler çıkması ve porsiyonlardaki azalmaya öğrenciler tepkili.