Hacettepe'de gıda zehirlenmesi: 100'ü aşkın öğrenci etkilendi

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde dün gece saatlerinde Sıhhiye Kampüsü'nde kalan öğrenciler gıda zehirlenmesi belirtileriyle hastaneye kaldırıldı.

Kampüs yemekhanesinde verilen yemekten kaynaklandığı düşünülen zehirlenme belirtilerini 100'ü aşkın öğrencinin yaşadığı öğrenildi.

Öğrencilerin bir kısmı sabah saatlerinde dahi zehirlenme belirtileri gösterirken bazı öğrenciler hastaneye başvurdu.

Yemekhaneye son yapılan zamların üzerinden yalnızca birkaç ay geçtiği bilinirken öğrenciler uzun süredir yemeklerin niteliğinden şikayetçi olduklarını belirttiler.

Üniversite yönetiminin yaptığı açıklamada zehirlenme şüphesine dair deliller konusunda gerekli işlemlerin başlatıldığı duyuruldu. Öğrenciler sağlıklı ve nitelikli gıdaya ulaşım konusunda gereğini yapmayan üniversite yönetimine tepkililer.