Hacettepe Üniversitesi’nden yemeklere yüzde 50 zam!

Hacettepe Üniversitesi öğrenci yemekhanesi fiyatlarına yüzde 50’ye yakın oranda zam yapıldı. Zamlardan önceki kahvaltı fiyatı 2,35 TL iken yüzde 46 zamla 3,45 TL’ye, öğle ve akşam yemeklerinin ücreti 2,85 TL iken yüzde 49 zamla 4,25TL’ye yükseldi.

Üniversite öğrencileri, yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber yemeklerin kalitesizleştiğine ve yetersiz sayıda personel çalıştırılması nedeniyle uzun yemekhane kuyrukları oluştuğuna dikkat çekmişlerdi. Yakın zamanda ise Beytepe Kampüsü’ndeki öğrenci yurtları önünde yemekhane koşullarının iyileştirilmesini de içeren birçok taleple eylem gerçekleştirilmişti.

Yüzde 50’lik yemekhane zammı Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Konseyi sosyal medya hesaplarından duyurulurken üniversite yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.