Hablemitoğlu suikastı davasında reddi hakim talebi kabul edilmedi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, firari Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada, Hablemitoğlu ailesinin avukatının reddi hakim talebi kabul edilmedi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Temmuz 2023'te görülen duruşmada, Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın söz alarak, sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesinin "ihsası rey" niteliğinde olduğunu belirtmişti.

Bozkır'ın, davanın en kritik sanığı olduğunu, bu yüzden heyetin tarafsızlığını yitirdiğini kaydeden Barkın, reddi hakim talebinde bulunmuştu.

Mahkeme heyeti, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen "hakimin reddi veya çekinmesi" koşullarının bulunmaması nedeniyle reddi hakim talebinin reddine hükmetmişti.

Barkın'ın bu karara itiraz etmesi üzerine dosya Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Talebi değerlendiren Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, reddi hakim koşullarının bulunmadığına hükmederek, itirazı reddetti ve dosyayı Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.