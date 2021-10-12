Habertürk'e tepki: 'Mafya mısınız, yayın kuruluşu mu?'

Medyadaki gelişmelere dair yaptığı haberlerle bilinen Medyaradar adlı siteyle Habertürk yazarı Sevilay Yılman arasındaki tartışma büyüdü.

Medyaradar, Yılman'ın kendilerini tehdit ettiğini, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Siteden yapılan açıklama şöyle:

Habertürk yönetimi (Yönetim kurulu başkanı Kenan Tekdağ) ve yazarı Sevilay Yılman’ın, sitemizde çıkan ve adlarının dahi geçmediği bir yazı üzerinden verdiği panik içindeki tepkileri, dün itibarıyla farklı bir boyut kazandı.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, sitemiz çalışanları ve yönetimini tehdit etme cüretini göstermiştir.Sağda solda yakın çevresine bir süreden beri, ‘Kenan abi (Tekdağ) ve ben Medyadar’ı bitirmeye yemin ettik. Çok bilendik. O siteyi yok edeceğiz.’ sözler sarf etmiştir.

Bu tehditler karşısında öncelikle yine yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz.

Çünkü Yılman’ın bu tehditleri söylediği gibi Habertürk yönetiminin talimatıyla mı yaptı, yoksa başka bir saikle mi yaptığı merak ediyoruz

Uzun lafın kısası, bu tehditler bir kez daha tekrarlanırsa, Habertürk yönetimi talimatıyla yapıldığına kanaat getirip, gereklli suç duyurusunda bulunacağız.

Buradan eski bir savcı ve avukat olan Kenan Tekdağ ve özellikle Habertürk’ün sahibi Turgay Ciner’e sesleniyoruz.

Adının önünde ‘Habertürk yazarı’ sıfatını taşıyan bu şahıs, söylediği gibi sizin talimatınız ve bilginiz dahilinde mi, bizi tehdit etmiştir?

Ne olmuştu?

Medyaradar, “Sezgin Baran Korkmaz hangi medya binasında konuşlandı?” başlıklı bir yazıya yer vermiş, yazı sonrası açık ismi verilmese de Habertürk yazarı Sevilay Yılman’dan yanıt gelmişti.

Yılman, “Tipik bir iftira merkezi gibi çalışan bir site var. Medyaradar…” diyerek yazıya tepki göstermişti.