Sevilay Yılman'dan 'Sezgin Baran Korkmaz' açıklaması: Tanırım ve çok da severim

Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, kendisine ilişkin attığı destek tweeti gündem olan Sezgin Baran Korkmaz'a ilişkin bir yazı kaleme aldı.
Korkmaz'ı tanıdığını, çok da sevdiğini söyleyen Yılman, kara para aklamakla suçlanan ve bu suçlamayla aranan ismi, "Dolandırıldığı iddia edilen hazine Türkiye hazinesi değil ABD hazinesi. Yani esas suçun işlendiği yer Türkiye değil ABD, paraların getirildiği ve yatırıma dönüştüğü ülke ise Türkiye!" diyerek savundu.
Yılman'ın yazısının ilgili bölümü şöyle: