Habertürk yazarı: Kılıçdaroğlu yüzde 80 cumhurbaşkanı adayı

Habertürk gazetesi yazarı Nihal Bengisu Karaca, yazısında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin ifadelere yer verdi.

Karaca, "Kemal Bey, yüzde 80 cumhurbaşkanı adayı. Kalan yüzde 20’lik payı şunun için veriyorum: a) Seçime daha çok var. Bazı dinamikler değişirse başka kişilerin önünü açmanın daha iyi olacağını düşünüp çekilebilir. b) Hala tavşan kaç tazı tut stratejisi uyguluyor olabilir. Kavga eden kimlikleri barıştırma iddiasında kendisine güven duymasını çok değerli buluyorum" dedi.