HaberTürk yazarı Aydemir: YSK'nın bu tutumu doğru olmadı

HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, ikinci tur seçimine gidilirken ilk turda sonuçlanan TBMM seçimi kesin sonuçları açıklanmadığı için Meclis açılamadığı ve milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlayamadığı için YSK'yi eleştirdi.

Aydemir, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bu durumda görevdeki bakanlar, milletvekili seçilmelerine rağmen ikinci tur seçime de ellerindeki kamu gücü ve kamu imkânlarıyla girecek.

TBMM İçtüzüğü gereğince, TBMM’nin ilk birleşimi, “Milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00’te yapılması gerekiyor. YSK’nın, kesin sonuçları bugün açıklaması durumunda, pazartesi günü TBMM’nin toplanması söz konusu…

İkinci tur seçimi kazanması durumunda cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinesini de çok geciktirmeden çarşamba günü açıklaması bekleniyor.

YSK’nın bu kararında bakanların durumunun etkili olduğu ifade ediliyor. Böyle ise, ilk tur seçimde aldığı kararlarla vatandaşa güven veren YSK’nın bu tutumu, doğru olmadı…"