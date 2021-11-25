Habertürk yazarı AKP’lilerin 'seçim olur' dediği tarihi açıkladı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü “Muhalefetten kesintisiz mitingler dönemi” başlıklı yazısında seçim tarihi konusunda değerlendirmede bulundu.

Sarıkaya, yazısında “Erdoğan ve AK Parti istemeden bütün partiler de TBMM’de bir araya gelse de erken genel seçim kararını alacak 360 oya ulaşmaları mümkün değil” ifadesini kullanarak, AKP tarafından bir erken genel seçim beklentisinin söz konusu olmadığına vurgu yapıldığını dile getirdi.

Ancak konunun bu kadarla sınırlı olmadığını, Türkiye’nin uzun süredir zaten seçim ikliminin içerisinde olduğunu söyleyen Sarıkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in yapacaklarını duyurduğu mitinglerle “seçimi zorlamayı amaçladıklarını” belirtti.

Habertürk yazarı, bir sonraki seçimin ‘erken’ değil, ‘zamanından bir süre önce yapılmış seçim’ olacağını söyleyerek AKP’liler arasındaki ağırlıklı beklentinin 2022 Kasımı’nda bir seçimin olacağı yönünde olduğunu söyledi.

Sarıkaya, “Ankara’da AK Partililer arasında dahi ağırlıklı beklenti, 2022 Kasım’ında bir seçimin olacağı noktasında” ifadelerini kullandı.