'Erdoğan seçim yapmam derse ne yapacaksınız?'

Eski Bakan Fikri Sağlar, halkın içinde olmadığı tabloya ilişkin eleştirilerde bulundu, sadece seçimin beklenmesine tepki gösterdi.

'Devlet AKP'nin işgali altında'

Türkiye'de gelinen tabloya ilişkin Tele1'de açıklamalarda bulunan Fikri Sağlar, "Bu yaşanan olaylardan sonra Türkiye bir hukuk devleti, Türkiye'de demokrasi vardır diyebilir miyiz? Devletin bütün kurumları tamamen bir kişiye bağlanmış durumda. Devlet AKP'nin işgali altında. Bizler de AKP'li değilsek müthiş bir baskıyla karşı karşıyayız. Peki buna boyun eğecek miyiz? Ben haklarımı nasıl koruyacağım?" diye sordu.

'O zaman hiçbir şey yapamazsınız, seçimi beklersiniz, Godot'yu bekler gibi'

"Halkı umutlandıracak, cesaretlendirecek adımları öbürü acaba ne yapar diye sinip atamazsanız o zaman halkı harekete geçiremezsiniz" diyen Sağlar, "Aklın da cesaretle beraber kullanılması gerekiyorsa ve bunu kullanmazsanız o zaman hiçbir şey yapamazsınız, seçimi beklersiniz, Godot'yu bekler gibi. Seçim gelir mi o ayrı mesele, seçim yapmam derse ne yapacaksınız?" ifadesini kullandı.