A Haber'in asgari ücret haberine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Kılıçdaroğlu A Haber'in asgari ücret haberine 'Söyleyin müdürünüz Erdoğan’a seçimlerden kaçmasın; iktidara geldiğimizde asgari ücreti 5 bin 500 TL yapacağız' sözleriyle yanıt verdi.

Haber Merkezi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını açıklaması sonrası iktidara yakınlığı ile bilinen A Haber, haberinde CHP'yi yalancılıkla suçladı ve "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret çelişkisi! 5376 TL olmalı dedi ama kendi belediyelerine 4500 TL verdi" ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu, A Haber'in haberine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde "hemen" asgari ücreti 5 bin 500 lira yapacaklarını söyledi. 

Twitter'dan A Haber'in haberini alıntılayan CHP lideri şunları yazdı:

"Söyleyin müdürünüz Erdoğan’a, korkmasın ve seçimlerden kaçmasın. İktidara geldiğimizde 5.376 TL değil, 5.500 TL vereceğiz, hem de hemen! Biz muhalefette iken bile emekçilerimize sahip çıkıyoruz."

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Kılıçdaroğlu: CHP belediyelerinde asgari ücret 4 bin 500 lira olacak