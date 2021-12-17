A Haber'in asgari ücret haberine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını açıklaması sonrası iktidara yakınlığı ile bilinen A Haber, haberinde CHP'yi yalancılıkla suçladı ve "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret çelişkisi! 5376 TL olmalı dedi ama kendi belediyelerine 4500 TL verdi" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, A Haber'in haberine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde "hemen" asgari ücreti 5 bin 500 lira yapacaklarını söyledi.

Twitter'dan A Haber'in haberini alıntılayan CHP lideri şunları yazdı:

"Söyleyin müdürünüz Erdoğan’a, korkmasın ve seçimlerden kaçmasın. İktidara geldiğimizde 5.376 TL değil, 5.500 TL vereceğiz, hem de hemen! Biz muhalefette iken bile emekçilerimize sahip çıkıyoruz."