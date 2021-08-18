Haber takibi yapan muhabirler bekçilerin saldırısına uğradı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde haber takibine giden DHA muhabiri Ahmet Yeşilmen ve Kubilay Özev ile İHA muhabiri Erdal Can İçelli bekçilerin saldırısına uğradı.
DHA muhabiri Ahmet Yeşilmen, olaya ilişkin şu paylaşımı yaptı: "Dün gece Beylikdüzü’nde kaybolan ve ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Zümra Nur’u haberleştirmek için bulunduğumuz yerde ben, kameramanım Kubilay Özev ve İHA muhabiri Erdal Can İçelli bekçilerin saldırısına uğradık."
Dün gece Beylikdüzü’nde kaybolan ve ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Zümra Nur’u haberleştirmek için bulunduğumuz yerde ben, kameramanım Kubilay Özev ve İHA muhabiri Erdal Can İçelli bekçilerin saldırısına uğradık. #gazeteciliksuçdeğildir pic.twitter.com/Gu3msAGLd7— Ahmet (@azofeyfaa) August 17, 2021