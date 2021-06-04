Bekçi yol verme kavgasında bir kişiyi öldürdü

İzmir’in Buca ilçesinde, istirahatli olduğu öğrenilen bekçi A.Y. (27), iddiaya göre yol verme nedeniyle çıkan kavgada ağabeyi Y.Y.’yi darbettiği ileri sürülen Şehmus Devrin’i (30) tabanca ile vurdu.

Olay, saat 19.40 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 HY 2945 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Şehmus Devrin, trafikte yol verme meselesi nedeniyle 45 DV 709 plakalı otomobil sürücüsü Y.Y. ile tartıştı.

Kavganın büyümesi üzerine bekçi A.Y., belinden çıkardığı tabanca ile Şehmus Devrin’e art arda ateş açtı. A.Y. ve ağabeyi Y.Y. ise 45 DV 709 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı.

DHA'nın haberine göre sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Devrin’i ambulansla yakındaki Buca Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi’nin acil servisine götürdü. Devrin doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan bekçi ile ağabeyini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu A.Y. ve ağabeyi Y.Y. olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta otomobilde yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.