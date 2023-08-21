Haber-Sen'den Ayvalık'ta eylem: PTT’de hakkını arayan emekçiler sürgün ediliyor

Haber-Sen Merkez Yönetim Kurulu, Haber Sen Disiplin Kurulu Üyesi Zeynep Karabağ'ın sürgün edildiğini duyurduğu bir açıklama yaptı ve PTT Genel Müdürlüğü'nün politikaları eleştirildi.

Ayvalık PTT'nin önünde yapılan eylemde, "PTT hukuksuz uygulamalara devam ediyor. Havaların bu kadar sıcak olduğu ortamda hiçbir hukuki temeli olmayan sayı dayatması posta dağıtımında görev alan emekçileri öldürüyor, sürgün ettirip mobbing ve baskıya sebep oluyor. Liyakatsız başmüdür ve amirler sahayı ve cihetleri hiç bilmedikleri halde çalışan emekçilere emirler saydırmaktadırlar. Her gün diğer sendikaların üyeleri de ve yöneticileri de sürgün edilmelerine rağmen sesini çıkarmıyor ve emekçileri sahiplenmiyorlar" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Sendikamız PTT Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü bazı politikaların yanlış olduğunu ifade ediyor ve kamu kurumunun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gereken durumlarda hukuki adımlar atıyor. Yanlış uygulamalardan bir an önce vazgeçilmesi konusunda taleplerini kamuoyu ile paylaşıyor.

Bunlardan bazıları şunlardır:

• 7201 sayılı Tebligat Yasasının gereği yerine getirilsin, hukuk kuralarına riayet edilsin.

• 2018 yılından itibaren durdurulan personel alımı bir an önce yapılsın.

• Sayı dayatması yolu ile mobbing ve baskı kurulmasın.

Bunları ifade etmemize rağmen PTT hukuksuz uygulamalara devam ediyor. Havaların bu kadar sıcak olduğu ortamda hiçbir hukuki temeli olmayan sayı dayatması posta dağıtımında görev alan emekçileri öldürüyor, sürgün ettirip Mobbing ve baskıya sebep oluyor. Liyakatsız Başmüdür ve amirler sahayı ve cihetleri hiç bilmedikleri halde çalışan emekçilere emirler saydırmaktadırlar. Her gün diğer sendikaların üyeleri de ve yöneticileri de sürgün edilmelerine rağmen sesini çıkarmıyor ve emekçileri sahiplenmiyorlar.

Bu hukuksuz uygulamalara karşı duran ve sesini çıkaran üye ve yöneticilerimize ‘haklı olabilirsiniz, biz de biliyoruz hukuksuz olduğunu ama ne yapalım. Başka çare yok’ diyorlar. Yani ‘biz kanunsuz davranıyoruz, kanunları çiğniyoruz, anayasayı takmıyoruz kimse de bize bir şey yapmıyor’ diyorlar.

Daha önce de sürgün edilen arkadaşlarımızın mücadelesini yürütürken bugün de disiplin Kurulu üyemiz Zeynep KARABAG 22.06.23 tarihinde posta dağıtım dönüşü Başmüdür ve yardımcıları Ayvalık PTT Merkez Müdürlüğü'ne gidiyor. Başmüdür Suat Öztürk direkt arkadaşımızın şahsını hedef alarak gönderi adetlerinin az olduğunu, cihetinin büyütülmesini söylüyor. Arkadaşımız 'ciheti büyütün sorun yok' dediğinde, Başmüdür tehdit amaçlı ‘Başka merkezlerde açık var tayinini çıkarın bunun’ diye yanındakilere talimat veriyor. Arkadaşımız da hukuki haklarını arayacağını ifade etmiştir. Bu söylemler Başmüdürü rahatsız edip yapacağı toplantıya katılamazsın çık dışarı demiştir. Haklarını arayan kamu emekçilerine tahammülü olmayan idareciler derhal görevden alınmalıdır.

Sorun çözme yerine kindar bir şekilde iki gün sonra Ayvalık Altınova'ya geçici görevi çıkarılıyor, üzerine soruşturma açılıyor, en üst cezalardan biri olan 1/30 oranında ceza veriliyor. Yetmiyor Balıkesir Susurluk'a tayini çıkarılıyor.

Kurulduğu günden bu yana nitelikli kamusal hizmet savunan sendikamız HABER-SEN, haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı her koşulda mücadele etmiştir; bugün de bu mücadelesini sürdürmektedir. Sürgünlere, özelleştirmeye, güvencesiz ve esnek çalışmaya, performans sistemine yani çalışma hayatında iş barışını bozan tüm uygulamalara karşı sesini yükseltmiştir, bundan sonra da güçlü biçimde itirazını sürdürecektir.

Kurumda yaşanan hukuka aykırı uygulamaları, liyakatsiz atamaları, haksız kazançları, hak kayıplarını dile getirmemizden rahatsız olan PTT yönetimi ve atamalara imza atan yöneticiler Türk Ceza Kanunu 118. Maddede düzenlenen sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçunu işlemektedir.

Sürgünlerle bizi cezalandırdıklarını, sendikal mücadelemizi engelleyeceklerini sananlar yanılıyorlar. Emekçilerin hakları ve sendikal haklarımız için, meşru ve fiili mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."