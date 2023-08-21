AKP’li meclis üyesi Memur-Sen'i hedef aldı: 'Ulan tarla mı kazıyorsunuz, ne alın teri?'

Memur-Sen'in kamu emekçileri için yüzde 70 zam talep etmesiyle ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi İrfan Kurt açıklama yaptı.

Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı hedef aldı.

Kurt, “MEMUR-SEN BAŞKANI; ülkenin tapusunu verelim size ne dersin? Alın terinden tasarruf olmazmış. Ulan tarla mı kazıyorsunuz? Ne alın teri? Devlet dairelerine gelince sanki yaylaya gitmiş gibi oluyoruz. Klimalar gürül gürül çalışıyor. ALLAH’tan korkmuyorsanız bari kuldan utanın. Bir de utanmadan disiplin affı istiyormuşsunuz. Zaten millete karşı lakayt ve baştan savma davranış ile disiplinsizlik almış başını gidiyor. Vatandaşa bir sor bakalım devlet dairelerinden aldığı hizmetten memnun mu?” dedi.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, “Enflasyon farkı bize zam gibi sunuluyor. Enflasyon farkı geçmişe dönük alacağımızdır. Gerçekçi bir teklif bekliyoruz. Emeğimizin tasarrufa dahil edilmesi kabul edilemez” demişti.