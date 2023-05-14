A Haber Bölge Müdürüne bıçaklı saldırı

Olay, bugün sabah saatlerinde İzmit Veliahmet Mahallesi Cengiz Sille Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A Haber Kocaeli Bölge Müdürü, Hakan Süer ile oğlu saldırıya uğradı. Oğlu Umut ile birlikte aracını park eden ve TV 41 binasına doğru yürüyen Hakan Süer'e ismi öğrenilemeyen bir kişi küfür etti.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, Hakan Süer küfrü duymazken, Umut Süer ise şahsın neden küfür ettiğini sordu. Çıkan tartışmada 3 kişi Hakan Süer ve oğluna saldırdı. Yaşanan olayda Umut Süer karın boşluğundan yaralandı, olayı gerçekleştiren 3 şahıs ise kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yapılan müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Umut Süer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren ve kaçan şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.