HABAŞ Demir Çelik fabrikası önünde bir kişi kendisini yaktı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik fabrikasında bugün meydana gelen patlamanın ardından bir kişi kendisini ateşe verdi. Patlamadan saatler sonra saat 20.00 vardiya çıkışında bir kişi fabrikanın önüne gelerek kendisini yaktı.

Olay anı, o sırada fabrikada çalışan diğer işçiler tarafından videoya kaydedildi.

Alevler içinde kalan kişi çevredekilerin müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişinin TIR şoförü T.İ. olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu ortaya çıktı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 10 Kasım Salı günü yapılan açıklamada fabrikada en az 17 işçinin yaşamını yitirdiği patlamayla aynı gün saat 20.00 sıralarında fabrika önünde intihar girişiminde bulunan tır şoförü T.İ.’nin ağır yaralandığı belirtildi. Hayatını kaybeden veya yaralanan işçilerle akrabalık bağı bulunmadığı ifade edilen T.İ.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü ve tedavisine devam edildiği kaydedildi. Bu olaya ilişkin de soruşturma başlatıldığı açıklandı.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.