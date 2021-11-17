'Güvenlik kadrolarının bekçiler dahil 30 bini MHP'ye verildi'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bakan vermesek de biz hükümete ortağız" derken, MHP'nin bakan yerine devletin birçok kademesine bürokrat soktuğu konuşuluyordu.

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, bunun dışında güvenlik kadrolarının da MHP'ye tahsis edildiğini yazdı.

Balbay, bugünkü yazısında, "Cumhur İttifakı’nın devlet içindeki yapılanmasında ise özellikle güvenlik güçleri tarafında ciddi bir MHP, ülkücü ağırlığı dikkati çekiyor. Genel bir değerlendirmeye göre son dönemde doldurulan bütün güvenlik kadrolarının bekçiler dahil 30 bin kadarı bu kökenden" dedi.

"Bir başka deyişle MHP hükümete bakan vermiyor ama kadro alıyor!" diyen Balbay, "Bu ortaklık kolay bozulamaz ama deniz bitince kimse boğulmak istemeyecektir!" ifadesini kullandı.