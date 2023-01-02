İş güvenliği uzmanlarından İzmir'deki şantiyede eylem: 'Yasayı değiştirin'

İzmir'in Bornova ilçesinde Viven Tower inşaatında vincin kırılması sonucu 2'si vinç operatörü 6 işçinin yaşamını yitirdiği katliamın yaşandığı şantiyede bugün iş güvenliği uzmanları basın açıklaması yaptı.

İş Güvenliği Uzmanları Birlik Platformu üyeleri yaptıkları basın açıklamasında meslektaşlarının iş cinayetlerinde "günah keçisi" haline getirilmesine tepki gösterdi. Mesleklerinin "işverene hizmet olarak değil kamu görevi olarak" tanımlanmasını istedi.

Yapılan açıklamada "İş hayatı işveren ve işçi tarifleriyle şekillenir. Kâr amacı güden, elinde bütçesi bulunan, yetkisi olan taraf işverendir, işveren vekilidir. Maliyet olarak görülen, hakları kısıtlanan, ekmeğinin peşinde olan taraf ise işçidir. İşçi kelle koltukta kule vincin tepesine çıkar, teknik yeterliliği olmayan vinç üzerinde yükseltme yapar, hatta güvende olmak için 'kamp alanı şantiye dışına alınsın' gibi talepleri olursa kapı bile gösterilir işçiye. Bizim güvenlik kültürü anlayışımız, işverenin güvende ve keyifte olmasıdır" denildi.

"İş Güvenliği Uzmanları olarak bizler de kanun nazarında işçisiyiz. O yüzden bir tarafız, işçinin yaşam hakkının tarafıyız" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kanun ve ilgili yönetmelikler bize rehberlik, gözetim gibi görevler yükler. Rehberliğin yapılabilmesi için işverenden bu yönde bir talep gelmesi gerekir. Bir iş yapılmadan önce devlet bizden ne ister, benim ne yapmam lazım demesi gerekir ki, İş Güvenliği Uzmanı rehberlik yapsın.

Saha gözetiminde tespit ettiği uygunsuzluklar sonucu İş Güvenliği Uzmanı, işverene bu uygunsuzlukları, tehlikeleri, riskleri anlattığında kovulmasın. Önlem talep ettiğinde hakaret işitmesin. İşveren ya da vekilinin, parasını ödeyerek aldığı İSG hizmetinden bu ülke ne beklemektedir? İş kazası yaşanıyor, paraya sahip olan işveren gözaltına alınıyor. Yetkiye sahip olan şantiye şefi gözaltına alınıyor. Bunlar tamam ve doğru. Peki İş Güvenliği Uzmanı neden gözaltına alınıyor? Suçlama nedir? Ne kanıtlar bulunmuştur? Apar topar gözaltına alınan iş güvenliği uzmanının diğer işçilerden, çalışanlardan farkı nedir? Bütçesi ve saha üzerinde yetkisi olmayan bir mesleğin, toplum nazarında haysiyeti neden yerlere vuruluyor? Kişilere neden itibar suikastı yapılıyor? İş güvenliği uzmanı hem öngördüğü ve uyarısını yaptığı bir tehlikeyi işverene bildirip hem de olay gerçekleşince neden günah keçisi oluyor?"

Esas sorumluların peşine düşülmesi istenen açıklamada Fikret Kamil Aydın'ın serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Önlenebilir kazaların "işverenlerin ve vekillerinin risklere karşı önlem almaması sonucu" önlenemediğini vurgulayan iş güvenliği uzmanları bunun sonucunda insanların öldüğünü dile getirerek kederli ve öfkeli olduklarını ifade ettiler.

"Bizler yalnızız. Devlet kurumu işverenin insafına bıraktığı iş güvenliği uzmanından işvereni yönetmesini bekliyor" denilen açıklamada "Fikret Kamil Aydın isimli meslektaşımızı serbest bırakın. Esas sorumluların peşine düşün ve iş güvenliği uzmanlığı mesleğini işverene hizmet olarak değil kamu görevi olarak nitelendirerek 6331 sayılı kanunu değiştirin" talebi dile getirildi.

Açıklamada "Yoksa daha pek çok işçi kardeşimiz hayatını güvensiz ortamlar yüzünden kaybedecek" denildi.