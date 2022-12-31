Kule vinç işçileri: İzmir’de yaşanan katliamın suçlusu patronlardır

İzmir'de 6 işçinin hayatını kaybettiği iş cinayetine ilişkin Patronların Ensesindeyiz Kule Vinç İşçileri Dayanışma Ağı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada, "Patronların Ensesindeyiz Kule Vinç İşçileri olarak sürecin takipçisi olacağımızı ve Viven İnşaat patronlarından hesap soracağımızı ilan ediyoruz" denildi.

Açıklama şöyle:

"Dün, İzmir Bornova’da Viven Tower inşaatında bir kule vincin devrilmesi sonucunda 6 işçi arkadaşımızın öldüğü, çok sayıda arkadaşımızın da yaralı olduğu haberini aldık. Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’ndan bir heyet hızla bölgeye geçmiş ve süreci takip etmektedir.

Yaşanan facianın, yine bir ihmaller zincirinin sonucu olduğunu görüyoruz. Şantiyedeki arkadaşlarımızdan edindiğimiz bilgilere göre, kule vincin alt tarafında olan yatakhanelerin taşınma talepleri patronlar tarafından reddedilmiştir. Bununla birlikte, geçtiğimiz haftalarda kule vincin güvenilir olmadığına ilişkin ona yakın sayıda tutanak tutulmuş ancak Viven İnşaatın patronları tarafından dikkate alınmamıştır.

Artık Yeter!

Bizler, hiçbir zaman oturamayacağımız lüks konutların şantiyelerinde uzun saatler altında çalışıyoruz. Bazen bir havalimanı şantiyesinde pislik içindeki yatakhanelerde yatıyoruz. Bazı arkadaşlarımız ise sigortasız olarak çalıştırılıyorlar. Lüks rezidanslar, biz işçilerin ölüm sahası oluyor.

Neden mi?

Patronların kâr hırsları için!

Bize verdikleri üç kuruş maaşa göz diken, iş güvenliğini sağlamadan bizi çalışmaya mecbur eden, masraflarımızı düşürmek için bizlere kurtlu yemekler yedirenler onlar!

Patronlara bir çift sözümüz var. Sanmayın ki sesimizi çıkaramayız, bizler yan yana geliyoruz. Ölen ve yaralanan tüm arkadaşlarımızın hesabını soracağız!

Patronların Ensesindeyiz Kule Vinç İşçileri olarak sürecin takipçisi olacağımızı ve Viven İnşaat patronlarından hesap soracağımızı ilan ediyoruz."