İş güvenliği uzmanı merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti: 'İş cinayetinin takipçisi olacağız'

Manisa’nın Yunusemre ilçe Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden bir fabrikada incelemede bulunan iş güvenliği uzmanı Naile Büşra Sarıgül (22) dün dengesini kaybetmesi sonucu merdiven boşluğuna düştü.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Büşra Sarıgül, Manisa Celal Bayar Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İş güvenliği uzmanı Sarıgül hastanede hayatını kaybetti.

Naile Büşra Sarıgül'ün eğitimini Manisa Celal Bayar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde yaptığı ve mezuniyetinin ardından iş güvenliği teknikeri olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.

Tek başına güvenlik şeridi çekmek için gönderildi

Alınan bilgiye göre kazanın olduğu gün göre şantiye denetlemek üzere bakanlıktan görevliler geldi. Şantiyede tekniker olarak çalışan Naile Büşra Sarıgül yemek molası sırasında güvenlik şeridi çekmek için gönderildi.

Tek başına 2. katta 3 metre yüksekliğinde merdiven boşluğunda şerit çeken Sarıgül, dengesini kaybederek düştü. Düştüğü yerin karanlık olması ve tek başına olması nedeniyle ancak bir saat sonra bulunabildi.

Daha önce işveren mobbingi yüzünden ayrılanların anlattığına göre, fabrikada iş sağlığı ve güvenliği (İSG) önlemleri alınmadığı ve uzmanlara birçok gereksiz yük verildiği öğrenildi.

'İş cinayetinin takipçisi olacağız'

Konuyu İş Güvenliği Uzmanları (İGU) Birlik Platformu uzmanlarına sorduk. Denetim eksikliğine dikkat çeken uzmanlar, her yıl binlerce işçi hayatını kaybettiğini söyledi.

İGU Birlik Platformu uzmanı şöyle konuştu:

"Her yıl binlerce işçi hayatını kaybediyor. Bunun en temel nedeni gerekli önlemlerin alınmıyor oluşu, denetim ve yaptırım eksikliği.

Hem iş cinayetlerinde günah keçisi ilan ediliyoruz ve yargılanıp ceza alıyoruz hem de ölüyoruz. İş güvenliği uzmanlarının kanunen görevi işverene rehberlik edip önerilerde bulunarak tedbirler alınması için danışmanlık yapmaktır. İSG önlem ve tedbirlerinin, bütçesi ve kanunu yetkisi olmayan iş güvenliği uzmanları tarafından alınması gerektiği gibi bir algı oluşturulmuş durumda.

Bu olayda görüldüğü üzere Naile Büşra Sarıgül karanlık olması ve tek başına olması nedeniyle ancak bir saat sonra bulunuyor.

İGU Birlik Platformu olarak yaşanan bu ölümlü iş cinayetinin takipçisi olacağız ve sorumluların yargılanması için mücadelemize devam edeceğiz."