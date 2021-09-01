Güvenç Dağüstün'e saldıran iki kişi serbest bırakıldı

İstanbul Kadıköy'de "30 Ağustos Zafer Bayramı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde sahne alan opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'e saldırdığı belirtilen 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Sanatçı Dağüstün sosyal medya hesabından açıklama yaparak saldırganların serbest kaldığı duyurdu.

Dağüstün, "Alışılan ve beklediğimiz oldu: Saldırganlar serbest! Benim yediğim yumruk önemli değil de, bu korku iklimini bu sefer de benim üzerimden beslemek istemelerine faydam olduğu için üzülüyorum" dedi.