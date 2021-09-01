Kadıköy'de "30 Ağustos Zafer Bayramı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde sahne alan opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'e saldırdığı belirtilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Güvenç Dağüstün'e saldıran iki kişi gözaltına alındı
Kadıköy'de opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'e saldırdığı belirtilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Merkezi
Kadıköy'de "30 Ağustos Zafer Bayramı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde sahne alan opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'e saldırdığı belirtilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.