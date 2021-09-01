Güvenç Dağüstün'e saldıran iki kişi gözaltına alındı

Kadıköy'de opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'e saldırdığı belirtilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Kadıköy'de "30 Ağustos Zafer Bayramı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde sahne alan opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'e saldırdığı belirtilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber

Güvenç Dağüstün konser sonrası saldırıya uğradı


 