Güvenç Dağüstün konser sonrası saldırıya uğradı

Sanatçı Güvenç Dağüstün, Özgürlük Parkı'ndaki konseri sonrası saldırıya uğradı.

Haber Merkezi

Sanatçı Güvenç Dağüstün, Kadıköy Özgürlük Parkı'nda dün akşam verdiği konser sonrası saldırıya uğradı.

Saldırı sonrası Dağüstün'ün avukatı Serkan Günel, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Müvekkilim, arkadaşım @guvencdagustun'ün bu akşamki özgürlük parkı konseri sonrası saldırıya uğradığını öğrendim. Şimdi hastanede rapor alınacak, yanına gidiyorum. Umarım failler yakalanacak olayın iç yüzü kısa sürede anlaşılacaktır.

Göztepe karakolundayız@guvencdagustun'ün bir gözü kapanacak kadar morarmış başka yerlerinde de morluklar var. Emniyet mensupları verilen eşkal üzerinden kameraları araştırıyor gerçekten çok ilgililer müteşekkiriz.

Olay 22:50-23:05 arası Özgürlük Parkı etkinlik alanı personel çıkışı tarafında olmuş, kirli sakallı üzeri beyaz uzun boylu bir kişinin eşkalini tanımlayabiliyor @guvencdagustun. Olay anında orada olup gören biri varsa bana dm den ulaşırlarsa çok makbule geçecek.

Güvenç D. ifadesini verdi. Faillerin kısa sürede bulunacağına inanıyoruz bu konuda şimdiden yoğun bir çaba var. Ancak bu tip suçların cezası çok az. Vücut dokunulmazlığını ihlal eden, kalıcı hasar bırakmasa da mağdurda uzun yıllar travma yaratan bu suçlara daha ağır ceza gerekli!"

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