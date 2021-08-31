Sanatçı Güvenç Dağüstün, Kadıköy Özgürlük Parkı'nda dün akşam verdiği konser sonrası saldırıya uğradı.
Saldırı sonrası Dağüstün'ün avukatı Serkan Günel, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Güvenç Dağüstün konser sonrası saldırıya uğradı
Sanatçı Güvenç Dağüstün, Özgürlük Parkı'ndaki konseri sonrası saldırıya uğradı.
Haber Merkezi
Sanatçı Güvenç Dağüstün, Kadıköy Özgürlük Parkı'nda dün akşam verdiği konser sonrası saldırıya uğradı.
Saldırı sonrası Dağüstün'ün avukatı Serkan Günel, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: