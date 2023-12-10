Guterres: BMGK'nin otoritesi ve güvenilirliği zedelendi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de insani ateşkes kararını uygulamaya gücünün olmaması nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) otoritesinin ve güvenilirliğinin zedelendiğini belirterek, Gazze'de insani ateşkes çağrısından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forum'da konuşma yapan Guterres, "jeopolitik bölünmeler"in BMGK'yi felce uğrattığını, Gazze'de ateşkes çağrısı çağrısı yapan kararı geçiremeyen konseyin otoritesinin ve güvenilirliğinin zedelendiğini söyledi.

Gazze'de insani ateşkes çağrısı yapan karar Cuma günü toplanan BMGK'den ABD'nin vetosu sonucu geçememişti.

"BM Güvenlik Konseyini insani bir felaketi önlemek için baskı yapmaya çağırdım ve insani ateşkes çağrımı yineledim" diyen Guterres, "Ne yazık ki Güvenlik Konseyi bunu yapamadı ama bu durum bunun gerekliliğini değiştirmiyor. Dolayısıyla vazgeçmeyeceğime söz verebilirim" şeklinde konuştu.

Daimi üyeler Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD arasında bölünmeler yaşandığına dikkati çeken Guterres, BMGK'nin, yardım dağıtımına odaklanan tek bir karar ürettiğine ve bu konuda yeniliğe ihtiyaç olduğuna işaret etti.

Guterres, Konsey'deki bölünmelerin "Ukrayna'dan Myanmar'a ve Orta Doğu'ya kadar çözümleri baltaladığını" belirterek, "Küresel yapıları, eşitlik ve dayanışma temelinde Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukuka dayalı olarak güncel hale getirmek için ciddi çabaya ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de Doha Forumu'nda yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'de sivilleri katletmeye devam etmesinden BMGK'nin kararını veto eden ABD'nin sorumlu olduğunu dile getirdi.