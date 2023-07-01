Gürsel Tekin: Geçmişte de değişim dalgası yaşandı, iktidarı altın tepside Erdoğan'a verdik

Genel seçimlerin ardından CHP'de yüksek sesle "değişim" isteği dile getirilmeye başlandı. Hem parti içinden hem de tabandan gelen "değişim" çağrıları ile ilgili konuşan CHP'nin eski genel sekreteri Gürsel Tekin, geçmişten örnekler verdi.

Sözcü'den Başak Kaya'ya konuşan Tekin, CHP'de yaşanan değişim tartışmalarına ilişkin olarak, "Hem değişim diyorlar, hem “Kazanamayız” diyorlar" diyerek yerel seçimlerde iddialı olduklarını belirtti.

'Önce İstanbul'u sonra da iktidarı verdik'

Tekin şu açıklamaları yaptı:

"CHP geçmişte de değişim dalgaları yaşadı. Sonuçta bölündük ve Erdoğan'a altın tepsiyle önce İstanbul'u sonra da iktidarı verdik. 1989'da 40 ilde iktidar olmuş bir siyasi partiydik ve yerel yönetimlerin yüzde 70'ini SHP almıştı. Parti içi kavgalar nedeniyle 1994 yerel seçimlerini unutur hale geldik. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çokça ilimizi sadece parti içi kavgamıza kurban ettik. Erdoğan ve Gökçek kendi çabalarıyla değil, bizim iç kavgalarımız sonucu kazandı. Aynı ideolojiye sahip üç siyasi partinin çekişmesi sonucu kazandığımız yerleri bugünkü siyasi iktidara teslim ettik.

'Geçmişte bu durum beraberinde bölünmeyi getirdi'

Vatandaşımızın CHP ile ilgili bir sorunu yok ama siyasal mühendislik yapılarak sorun varmış gibi algı yaratılıyor. Değişim rüzgarları estirip didişme sürecini yaşamak ve ardından ayrışım noktasına geldiğini görmek çok üzücü. Geçmişte bu durum beraberinde bölünmeyi getirdi. Yerel seçimlere 8 ay kaldı. Şimdi herkes CHP uzmanı oldu. 'İstanbul'u kazanamayız' diyorlar. Hem değişim diyorlar, hem 'Kazanamayız' diyorlar. İstanbul'u tekrar alacağımız gibi, Üsküdar, Eyüp, Beyoğlu, Sancaktepe, Çekmeköy, Fatih, Silivri, Çatalca ve Bağcılar'da da iddialıyız. Bursa, Denizli, Balıkesir ve Kocaeli'yi de alacağız. Didişerek değil, bütünleşerek dahil edeceğiz."