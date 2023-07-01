CHP tüzük düzenlemesine gidiyor: Hangi değişiklikler gündemde?

CHP Tüzük Komisyonu’nun ön seçim, adaylıklarda dönem sınırı ve Parti Meclisi’nin yapısı, sayısı ve seçim yöntemine ilişkin değişiklikleri ele alacağı bildiriliyor.

BirGün'de yer alan habere göre, CHP’de bayram tatilinin sona ermesinin ardından kurultaya yönelik çalışmalar hız kazanacak. Kongreler sürecini başlatan, ardından büyük kurultayda yeni Tüzük ile yola devam etme kararı alan, bu kapsamda bir de heyet oluşturan CHP yönetimi, taslak çalışmayı kısa sürede istiyor. CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre başkanlığındaki Tüzük Komisyonu, bayram sona erene kadar partililerden önerileri almaya devam ediyor. Komisyonun bir süre daha bu önerileri alacağı, daha sonra iç çalışma ile yeni Tüzük için taslak oluşturacağı da bildirildi.

İlk madde aday belirleme süreci

Habere göre, CHP Tüzük Komisyonu’nun önündeki ilk madde, aday belirleme süreci hakkında olacak. Milletvekili ve belediye başkanı seçim sürecinden önce adayların ön seçimle belirlenmesi, Tüzük’te kesin hükme bağlanacak. Genel Başkana her adaylık için sınırlı bir kontenjan ayrılması da gündemde.

Milletvekillerinin yedi döneme kadar üst üste Meclis’te yer almasına tepki gösteren partililerin bir diğer talebinin “dönem sınırı” olduğu öğrenildi. Bu talebin kabul edilmesi durumunda kişiler yalnızca belirlenen dönem kadar milletvekilliği yapabilecekler. Milletvekilliğine devam etmek isteyenler yeniden aday olmak için “bağımsız” ya da başka parti adayı olması gerekecek.

Parti Meclisi de listede

Parti Meclisi ise üyelerin hedefindeki bir diğer birim. Parti üyelerinin önemli bir bölümünün PM’nin yapısı, üye sayısı ve seçim yöntemine tepkili oldukları öğrenildi. Özellikle kurultayda seçim günü dolaşan listelere tepki gösteren üyelerin, daha demokratik ve müdahaleye kapalı sistem talebinde bulunduğu, PM üyelerinin sayısının artırılabileceği dile getirildi. Liste savaşlarının yasaklanması gibi hususlar da gündemde. CHP’de Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olmanın tek yolunun PM’ye girmek olduğunu anımsatan partililerin, genel başkan yardımcılarının belirlendiği PM’nin sadece genel başkanın talep ettiği isimlerden oluşmaması gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Bazı üyelerin bu nedenle özellikle kurultay günü dolaşıma sokulan "genel başkanın listesi" uygulamasının son bulması görüşünde oldukları öğrenildi.