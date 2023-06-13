Gürer: Selden zarar gören üreticilerin borçları 3 yıl ertelensin

Üreticilerin yaralarının sarılması için bu konuda, TBMM Başkanlığına Kanun Teklifi verdiğini aktaran CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ürünleri, hayvan varlıkları ya da seraları selden zarar gören üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve Tarım Sigortası kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın kullandıkları kredilerin ertelenmesini istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, yurdun önemli bölümünde meydana gelen sağanak yağış sonrasında, taşkın ve sel gibi afetlerin oluştuğunu, bu olumsuzluğun özellikle tarım alanlarında ciddi hasara yol açtığını anımsattı.

Niğde'nin büyük bölümü selden etkilendi

Çok sayıda il ile birlikte Niğde’nin ilçe, belde ve köylerindeki tarım alanlarının da selden olumsuz etkilendiğini aktaran Gürer, “Niğde ilinde Çavdarlı, Yeşilgölcük, Hasaköy Alay, Bağlama, Kiledere, Çarıklı, Burç, Pınarcık, Koçak, Güney gibi kırsaldaki yerleşim yerlerinin yanında Bor ilçesinde bulunan sanayi bölgesi ve Kemerhisar beldesi de selden etkilenmişlerdir. Ayrıca yaşanan bu afet sonucunda Niğde-Kayseri yolu bir süreliğine trafiğe kapanmıştır” diye konuştu.

Sağanak yağışlar sonucu selin etkili olduğu bölgelerin tarımsal üretim açsından önemli iller olmasının, tek geçim kaynağı tarımsal üretim olan çiftçileri olumsuz etkilediğine işaret eden Gürer, “Bölgedeki ekili alanların zarar görmesi sonucu ciddi ürün kaybı yaşanmıştır. Sel afetinin yaşandığı illerin ülke tarımsal üretimindeki yeri göz önünde bulundurularak acil bir şekilde gerekli tespitler yapılmalı ve çiftçilerin yaraları sarılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

'ÇKS ve tarım sigortası şartı aranmalı'

Gürer, sel felaketi nedeniyle ürünleri, seraları ve hayvan varlıkları zarar gören üreticilerin, ÇKS ve Tarım Sigortası kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullandıkları kredi önemelerinin ertelenmesi gerektiğini kaydetti.

Konuyla ilgili olarak hazırladığı Kanun Teklifini, TBMM Başkanlığına sunduğunu da açıklayan CHP'li Gürer, “Bu Kanun Teklifi ile yaşanan afetten etkilenen çiftçilerimize Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun kapsamındaki yardımlardan faydalanmaları ve üreticilerin mağduriyetlerinin bir nebze olsun giderilmesi amaçlanmıştır” ifadelerini kullandı.