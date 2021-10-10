Gürcistan'da Saakaşvili yanlılarından eylem

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili yanlısı bir grup bugün başkent Tiflis'teki parlamento yakınlarında eylem yaptı. Gösteriyi düzenleyenlere göre eyleme Almanya, İspanya, İtalya, ABD ve diğer ülkelerdeki Gürcü göçmenler de katıldı.

Birkaç yüz kişinin katıldığı eylemde Saakaşvili'nin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Eylemciler Saakaşvili serbest bırakılıncaya dek gösterilerini sürdüreceklerini duyurdu.

Saakaşvili 1 Ekim'de sekiz yıl önce kaçtığı ülkesine geri döndüğünü duyurmuş ve Facebook hesabından Batum'da olduğunu açıklamıştı. Saakaşvili daha sonra tutuklanarak Tiflis yakınlarındaki Rustavi'de bir cezaevine konulmuştu.

2004'de ABD'den "yeni kuşak" karşı-devrimci olarak Gürcistan'a ihraç edilen Saakaşvili Kasım 2013'e kadar Gürcistan Cumhurbaşkanlığı yapmıştı.

Hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle görev süresinin dolmasına birkaç gün kala ülkeyi terk ederek ABD'ye giden Saakaşvili daha sonra Ukrayna vatandaşlığı alarak bu ülkeye yerleşmişti.