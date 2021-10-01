Gürcistan'a dönen Saakaşvili gözaltına alındı

Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili 8 yıl aradan sonra döndüğü ülkesinde gözaltına alındı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili yaptığı açıklamada "Gürcistan'ın üçüncü cumhurbaşkanı olan ve aranan Mihail Saakaşvili gözaltına alındı" dedi.

Saakaşvili Gürcistan'ın Batum kentinde olduğunu duyurmuştu.

Ocak 2004'ten Kasım 2013'e kadar Gürcistan Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Saakaşvili cumhurbaşkanlığı süresinin dolmasına birkaç gün kala ülkeyi terk ederek ABD'ye gitmişti.

Saakaşvili daha sonra Ukrayna vatandaşlığı almıştı. Gürcistan'da hakkında yolsuzluk, görevi kötüye kullanma, bir milletvekiline saldırı ile bir cinayete karışmaktan çok sayıda dava açılan Saakaşvili gıyabında yargılandığı davalarda hapse mahkum edilmişti.