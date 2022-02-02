Günlük vaka sayısında yeni rekor: 110 bini geçti

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre bugün Türkiye'de koronavirüs salgınında en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Türkiye'de son 24 saat 217 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, tespit edilen vaka sayısı ise 110 bin 682 oldu.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 457 bin 885, bugün iyileşen sayısını 86 bin 671 olarak duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız" dedi.