Günlük kiralık dairelere yeni düzenleme geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, günlük kiralık dairelere sertifika zorunluluğu getirileceğini ve otellerde olduğu gibi konaklayan kişilerin bilgilerinin ilgili kurumlarla paylaşılacağını açıkladı.

Ersoy, söz konusu düzenlemeye dair, "Bu evlere sertifika zorunluluğu getireceğiz, bakanlığa yapılacak başvuru ile bu belge alınacak. Ayrıca, otellerde olduğu gibi bu evlerde konaklayan kişilerin bilgileri de ilgili kurumlar ile paylaşılacak. Elde edilen gelirin de vergisinin ödeneceği bir sistem olacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın günlük daire kiralanmasına karşı olmadığını belirten Ersoy, "Dünyadaki gibi bunu kayıt altına almayı hedefliyoruz. Bu konudaki ilgili mevzuat çalışması yıl sonunda tamamlanacak" ifadelerini kullandı.