Günlerce konuşulan bu odanın yeni kirası diyecek söz bırakmadı

İstanbul'da üniversite kayıtları öncesi kira fiyatlarında artış sürüyor.

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker, iki yıl önce İstanbul'da 900 lira kira istenen ve gündem olan penceresiz, daracık odanın fiyatının dahi 4 bin liraya çıktığını aktardı.

Habere göre, İstanbul’da ücreti aylık 49 bin TL’ye ulaşan yurtlar da var. Yüksek ücretine rağmen bu özel odaların neredeyse tamamı dolmuş durumda.

Ortalama kaliteye sahip yurtlar incelendiğinde İstanbul’da aylık ücretlerin 5.000 TL ile 20.000 TL aralığında olduğu görülüyor. Penceresiz odanın bulunduğu yurtta 8 kişiyle aynı odada kalmaya razı olduğunuzda bin 500 TL’ye de oda bulabiliyorsunuz.

Yine İstanbul’da penceresi olmayan bir başka yurtta da 3 bin 600 TL’lik odalar var. Bu yurtlarda; çalışanlar, kısa süreli konaklama yapmak isteyenler de öğrencilerle birlikte kalıyor. Ankara’da ücretler 4 bin 500 TL ile 26 bin TL aralığında değişirken, İzmir’de de ortalama yurt ücretleri 4 bin 500 TL ile 22 bin TL arasında.