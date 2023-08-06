Güngören'de trafikte 'yüksek sesle müzik' cinayeti

Bir motosiklet sürücüsü yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle trafikte tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

İstanbul'un Güngören ilçesinde ki Mareşal Çakmak Mahallesi'nde arkadaşıyla birlikte otomobiliyle ilerleyen 38 yaşındaki Sinan Çalışkanel, yüksek sesle müzik açtığı için yanından geçen motosiklet sürücüsü tarafından uyarıldı.

DHA'nın haberine göre; ikili arasında tartışmayla başlayan kavgada, otomobilden inen Sinan Çalışkanel, motosiklet sürücüsü tarafından bıçaklandı ve olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yaralı yatan Sinan Çalışkanel'e dakikalarca kalp masajı yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sinan Çalışkanel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.