Batman'da mısır tarlasında erkek cesedi bulundu

Batman'da mısır tarlasında yaralanmış bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 56 yaşındaki Cevat Türkan’ı bıçakla öldürülmüş halde buldu.

DHA'nın haberine göre; olay dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki Karabağ Parkı ve Askeri Havaalanı arasındaki mısır tarlasında yaralı bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin tarlada dronla havadan da görüntü alarak yaptığı 2,5 saatlik aramada, Cevat Türkan’ın cesedine ulaşıldı. Ekiplerin incelemesinde Türkan’ın bıçakla öldürüldüğü belirlendi. Türkan’ın cesedi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.