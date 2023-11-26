Güngören'de diş hekimine saldıran şüpheli tutuklandı

Güngören'de bir iş yerinde tedaviyi beğenmediği gerekçesiyle kadın doktoru darbedip iş yerine zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 11 Kasım'da Gençosman Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki klinikte diş hekimi Pelin Can'ın müdahalesi sonucu dudağının uyuştuğunu ileri sürerek doktoru darbedip iş yerine zarar verdiği gerekçesiyle aranan şüphelinin Fatih'te olduğu belirlendi. Zanlı, Balat'ta gözaltına aldı.

Herhangi bir sabit adresi olmadığı belirlenen şüpheli hakkında daha önce tehdit, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak gibi çeşitli suçlardan 18 kaydı bulunduğu tespit edildi.

Merter Şehit Osman Kahraman Polis Merkezi'ne getirilen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)