Güney Kore'de işçilerden 'Squid Game'li eylem

Güney Kore'de işçiler, ekonomik sıkıntıları vurgulayan ve daha iyi çalışma koşulları talep eden işçiler 'Kalamar Oyunu' (Squid Game) temalı bir eylem düzenledi.

'Kalamar Oyunu'ndaki gardiyanlar tarafından giyilen beyaz daire, kare veya üçgen sembollü pembe tulumlar ve maskeler giyen protestocular, yüksek sesle müzik ve dans için davul çalarken görüldü.

Kore Sendikalar Konfederasyonu (KCTU) tarafından düzenlenen eyleme karşı Seul şehir hükümetiyse polise şikayette bulunduğunu söyledi.

Çarşamba günkü eylemde Kore Sendikalar Konfederasyonu'nun binlerce üyesi ülke çapında bir gösteri düzenledi.

Geçim sıkıntısı çeken yarışmacıların 45,6 milyar won (372 milyon 216 bin 352 lira) kazanmak için ölümcül çocukluk oyunları oynadığı dokuz bölümlük Güney Kore yapımı dizi, geçtiğimiz ay yayına girmişti. “Kalamar Oyunu”nda korumaların giydiği beyaz daire, kare veya üçgen sembollü pembe tulumlar ve maskeler giyen sendika üyeleriyse yüksek sesle müzik eşliğinde davul çalarak ve dans ederken görüldü.

Kore Sendikalar Konfederasyonu yaptığı açıklamada, “Toplumumuzun çıplak yüzünü acı bir şekilde hicveden Kalamar Oyununun parodisini yapan kostümler giymiş yaklaşık 80 gençlik birliği üyesi” dedi.

Eylemde düzenlenen performans

Yerel yönetim Reuters'e verdiği demeçte, işçilerin Seul şehrinin bulaşıcı hastalıkları önleme yasasını ihlal ettiği bahanesiyle polise şikayette bulunduğunu söyledi.

KCTU sözcüsü Han Sang-jin, polisin şikayeti sorulduğunda Reuters'e verdiği demeçte, kısıtlamaların Anayasa tarafından verilen temel hakları ihlal ettiğini ve açık hava mitinglerinin daha fazla seyirciye izin verilen spor etkinliklerinden daha tehlikeli olarak görülmesinin adil olmadığını söyledi.

Toplamda yaklaşık 1,1 milyon üyeye sahip olan Kore Sendikalar Konfederasyonu, Hyundai Motor, LG Chem ve devlete ait Korail Railroad Corp. dahil olmak üzere ülkedeki en büyük sanayi firmalarındaki işçileri temsil ediyor.